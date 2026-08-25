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Gündem İletişim Başkanlığı’ndan Malazgirt Zaferi Paneli: Büyük zaferin sonuçları ele alınacak!
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İletişim Başkanlığı’ndan Malazgirt Zaferi Paneli: Büyük zaferin sonuçları ele alınacak!

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İletişim Başkanlığı’ndan Malazgirt Zaferi Paneli: Büyük zaferin sonuçları ele alınacak!

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla harekete geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "955. Yılında Malazgirt Zaferi" başlıklı bir panel ve kitap tanıtım programı düzenleyecek. 27 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda saat 09.00'da başlayacak programda "Malazgirt Zaferi: Türklerin Savaş Hüneri ve Sanat Estetiği" adlı eser de ilk kez kamuoyuna tanıtılacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda saat 09.00'da başlayacak programda "Malazgirt Zaferi: Türklerin Savaş Hüneri ve Sanat Estetiği" adlı eser de ilk kez kamuoyuna tanıtılacak.

Program kapsamında gerçekleştirilecek "955. Yılında Malazgirt Zaferi Paneli", zaferi tüm yönleriyle gözler önüne serecek. Moderatörlüğünü Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. Derya Örs'ün üstleneceği panelde, önemli akademisyenler konuşmacı olarak yer alacak.

Panelde, 2015-2020 dönemi Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Kırpık ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu, Malazgirt Zaferi'nin askeri, siyasi ve medeniyet boyutlarını derinlemesine ele alacak.

 

- Eser 5 ana bölümden oluşuyor

"Malazgirt Zaferi: Türklerin Savaş Hüneri ve Sanat Estetiği" kitabı, Anadolu'nun kapılarını açan tarihi dönüm noktasını askeri strateji, devlet aklı, mimari estetik, arkeolojik bulgular ve edebi miras boyutlarıyla belgeleyen 5 ana bölümden oluşan kapsamlı bir eser olarak okurla buluşuyor.

Kitap, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nin askeri bir zafer olmasının ötesinde Selçuklu devlet yapısını, kervansaraylardan medreselere uzanan mimari zarafeti ve zaferin bugüne ulaşan basın ve edebiyat yansımalarını ele alıyor.

Eserin ilk bölümünde Sultan Alparslan'ın tarihi Malazgirt Hutbesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Ruhu nutku ve Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu'nun Türk ordusunun kahramanlığı ile Sultan Alparslan'ı ele alan baş makalesi bulunuyor.

İkinci bölümde Bugyetü't-Taleb fi Tarih-i Haleb kaynağındaki tarihi anlatılar Prof. Dr. Ali Sevim'in tercümesiyle sunulurken, Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen'in Selçuklu devlet yapısı analizi ve İsmail Hami Danişmend'in İstanbul'un fethine uzanan dört asırlık hazırlık sürecini ele alan incelemesi aktarılıyor.

 

Üçüncü bölümde Osman Turan'ın Selçuk kervansarayları, Prof. Dr. Nermin Şaman Doğan'ın medrese ve darüşşifaları ile İsmet Binark'ın resim ve minyatür sanatını inceleyen yazılarının yanı sıra Türk üçgeni ve Ahlat mezar taşlarının dijital tasarım ve modern üretim teknikleriyle yeniden değerlendirildiği yenilikçi araştırmalar yer alıyor.

Dördüncü bölüm zaferin yıl dönümü kutlamalarını, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Malazgirt'teki arkeolojik kazı çalışmalarını, basın yansımalarını ve zafer anısına basılan hatıra pulu ve paraları belgelerken, beşinci bölüm Abbasi Halifesi Kaim-Biemrillah'ın duası, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Alparslan'ın Ruhuna Gazel" şiiri ve Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Malazgirt Marşı" ile zaferin manevi ve edebi boyutunu taçlandırıyor.

"Malazgirt Zaferi: Türklerin Savaş Hüneri ve Sanat Estetiği", Türklerin savaş meydanındaki üstün taktik disiplinini, adaletli sevk ve idare anlayışıyla birleştirdiğini gösteriyor. Kervansaraylar, darüşşifalar ve mimari dokulardan minyatür ve taş işçiliğine kadar uzanan geniş bir estetik anlayışın zaferle nasıl taçlandığı kitapta ayrıntılarıyla gözler önüne seriliyor. Malazgirt Zaferi'nin Anadolu topraklarında asırlar boyu sürecek olan köklü bir medeniyetin estetik harcının karma potansiyeline dikkat çekilen eser, bu tarihsel mirasın askeri boyutunu sanatsal zarafetle birlikte inceleyerek Malazgirt Zaferi'nin tüm ihtişamını gözler önüne seriyor.

Düzenlenen tanıtım programıyla kamuoyunun erişimine sunulacak eser, medya, akademi ve kültür-sanat çevreleri için temel bir başvuru kaynağı olmayı hedefliyor.

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