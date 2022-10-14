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Aktüel İletişim Başkanlığından "maden kazası" açıklaması
Aktüel

İletişim Başkanlığından "maden kazası" açıklaması

İletişim Başkanlığından, Amasra'daki maden kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 21:35:00 -
İletişim Başkanlığından "maden kazası" açıklaması

Başkanlıktan, Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir.

Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir."

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