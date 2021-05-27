İletişim Başkanlığı'ndan duygulandıran 27 Mayıs paylaşımı! 'Bilmiyor gülmeyi sakinlerinin binde biri'

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Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde duygulandıran bir video paylaştı. Videoda Faruk Nafız Çamlıbel'in 'Zindan Duvarları' şiiri seslendirildi.

'27 Mayıs dardesinin zulmüne uğrayanlara'

İletişim Başkanlığı resmi twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan'ın ve 27 Mayıs 1960 darbesinin zulmüne uğrayanların anısına." ifadeleri kullanıldı.

Yassıada zindanlarında tutuklu kalan Faruk Nafiz Çamlıbel, tutuklu iken şu şiiri kaleme almıştı:

Bilmiyor gülmeyi sâkinlerinin binde biri,

Bir vatan derdi birikmiş bir avuçluk karada.

Kuşu hicran getirir, dalgası hüsran götürür;

Mavi bir gölde elem katrasıdır Yassıada.

Gece zindanda Yusuflar sıralanmış yatıyor,

Yüzlerinden okurum sapsarı rü'yâlarını...

Kimi sehpâda görür kendini, çarmıhta kimi,

Ve ararlar yine zindandaki dünyâlarını...

Evler yıkılır, köyler olur hâk ile yeksân,

Virân yeri birkaç yıla varmaz onarırlar.

Yalnız şu gönül mülkü harap olmaya görsün;

Tamire yetişmez onu dünyada asırlar.