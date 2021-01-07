  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İletişim Başkanlığı’ndan CHP’ye jet cevap: Tamamen yalan ve hayal ürünü
Gündem

İletişim Başkanlığı’ndan CHP’ye jet cevap: Tamamen yalan ve hayal ürünü

İletişim Başkanlığı, CHP'li bir grup başkanvekilinin 'CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı' iddiasını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 19:38:00 -
İletişim Başkanlığı’ndan CHP’ye jet cevap: Tamamen yalan ve hayal ürünü

CHP'li bir grup başkanvekilinin "CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı" şeklindeki akılalmaz iddiasına İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi.

İletişim Başkanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP'nin bir grup başkanvekilinin "CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı" şeklindeki iddiası, tamamen yalan ve hayal ürünüdür.

Bu, söz konusu şahsın kurumumuza ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik ilk iftirası değildir. Siyaset üretmeyenler bir kez daha iftira silahına sarılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu tezvirata karşı bir açıklama yapmayı zul addetmekle birlikte, hakikat adına kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini bir zaruret olarak görüyor ve bu açıklamayı yapıyoruz."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birleşik Arap Emirlikleri, Katar kararını duyurdu
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar kararını duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden ba..
Görüntü Kardak'tan az önce geldi! Türk karasularına girdiler
Gündem

Görüntü Kardak'tan az önce geldi! Türk karasularına girdiler

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'ın yeni bir provokasyona imza attığını duyurdu. Yunan sahil güvenlik botları karasularımızı ihlal ett..
8 yıl 9 ay hapis cezası alıp 'Pişman değilim' demişti! Erdoğan ve Bahçeli'den özür dileyip helallik istedi
Gündem

8 yıl 9 ay hapis cezası alıp 'Pişman değilim' demişti! Erdoğan ve Bahçeli'den özür dileyip helallik istedi

FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası alan ve 2018'de şartlı tahliye edilen kapatılan Zaman yazarı Ahmet Turan Alkan, FETÖ'nün bir terör ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay