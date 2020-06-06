İletişim Başkanlığı, Suriye'deki güncel haritayı paylaştı
İletişim Başkanlığı, Suriye'deki son gelişmeleri içeren bölgeye ilişkin güncel haritayı kamuoyu ile paylaştı.
Her hafta düzenli olarak Suriye'deki ilgili gelişmeleri özetleyen İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabında ülkedeki 5 Haziran 2020 tarihli son durumu gösteren haritayı paylaştı
İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından Suriye'deki son durumu gösteren haritayı paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
5 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye’deki son durumu gösteren harita aşağıda yer almaktadır.
5 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'de bulunan radikal sol gruplar ve terörist organizasyonlar aşağıda yer almaktadır.
Suriye’de yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından takip edebilirsiniz.
5 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin varlığını gösteren harita aşağıda yer almaktadır.