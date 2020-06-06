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Dünya

İletişim Başkanlığı, Suriye'deki güncel haritayı paylaştı

İletişim Başkanlığı, Suriye'deki son gelişmeleri içeren bölgeye ilişkin güncel haritayı kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 02:35:00 -
İletişim Başkanlığı, Suriye'deki güncel haritayı paylaştı

Her hafta düzenli olarak Suriye'deki ilgili gelişmeleri özetleyen İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabında ülkedeki 5 Haziran 2020 tarihli son durumu gösteren haritayı paylaştı

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından Suriye'deki son durumu gösteren haritayı paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

5 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye’deki son durumu gösteren harita aşağıda yer almaktadır.

5 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'de bulunan radikal sol gruplar ve terörist organizasyonlar aşağıda yer almaktadır.

Suriye’de yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından takip edebilirsiniz.

5 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin varlığını gösteren harita aşağıda yer almaktadır.

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