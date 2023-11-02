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Dünya İletişim Başkanlığı, İsrail'in iddialarını yalanladı
Dünya

İletişim Başkanlığı, İsrail'in iddialarını yalanladı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 09:51:00 -
İletişim Başkanlığı, İsrail'in iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı, siyonist rejim sözde dışişleri bakanlığından "HAMAS tarafından işkence gören, öldürülen çocukların dişleri" iddiası ile paylaşılan fotoğrafların doğru olmadığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı, siyonist rejim sözde dışişleri bakanlığından "HAMAS tarafından işkence gören, öldürülen çocukların dişleri" iddiası ile paylaşılan fotoğrafların doğru olmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"israil Dışişleri Bakanlığı ve israil devlet hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla ilgili, 'Bunlar HAMAS tarafından işkence gören, öldürülen ve yakılan çocukların dişleri' iddiası doğru değildir.

İddiaya konu fotoğrafları inceleyen uzmanlar, kökleri görünen dişlerin kök yapısı ve büyüklüğü açısından çocuk dişi olmadığını belirlemiştir.

Uzmanlar fotoğraflarla ilgili, 'Burada görülen dişlerin kök ve kron morfolojileri incelendiğinde, bu dişlerin daimi dişler olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca süt dişlerinde köprü protezlerinin uygulama alanı bulunmadığı gibi yine fotoğraflarda görülen daimi dişlerin kron-köprü uygulamalarına uygun bir şekilde prepere edildiği de rahat bir şekilde görülebilmektedir.' tespitinde bulunmuştur."
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