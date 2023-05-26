İletişim Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon programında ortaya attığı, 'Türkiye ekonomisi 2022 yılında dünya sıralamasında 23. sıraya düştü' iddiası doğru değildir' duyurusunu yaptı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, ''İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon programında ortaya attığı, 'Türkiye ekonomisi 2022 yılında dünya sıralamasında 23. sıraya düştü' iddiası doğru değildir.'' ifadelerini kullandı.
Türkiye, IMF verilerine göre 2022 yılı sonunda 905.5 milyar dolar GSYH ile 19. sıradaki yerini korumuştur.
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