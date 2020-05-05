İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

ANKARA (AA) - İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 3 milyon 690 bini geçtiği, 255 bin 500'den den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyon 220 binden fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Türkiye'de şu ana kadar toplam 1 milyon 204 bin 421 test yapıldığı, 129 bin 491 koronavirüs vakası tespit edildiği, 3 bin 520 vatandaşın hayatını kaybettiği, 73 bin 285 hastanın iyileştiği ifade edildi.

Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle: