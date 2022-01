İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yeni kitabı çıktı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yeni kitabı “Türkiye as a StabilizingPower in an Age of Turmoil(Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye)” çıktı.

ABD ve Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren AcademicaPress tarafından yayınlanan kitap, küresel sisteme dair önemli tespitler içeriyor.Altun’un yeni kitabı, küresel sistemin bir tür kaos yaşadığı günümüzde Türkiye’nin tezlerini ve istikrar sağlayıcı, düzen kurucu rolünü anlatıyor.

Türkiye’nin son yirmi yılda küresel sistemde oynadığı rolün ve karşı karşıya kaldığı meydan okumaların analiz edildiği “Türkiye as a StabilizingPower in an Age of Turmoil”kitabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politika vizyonunun temel parametrelerini ortaya koyuyor.

Kitapta uluslararası sistemin sürekli olarak kriz ürettiğine dikkat çekilirken, sistemin barış ve istikrarı sağlamaktan oldukça uzak olduğu belirtiliyor. Altun, kitabında bölgesel anlaşmazlıklar, göç, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin yanı sıra artık siber suçlar, iklim değişikliğine bağlı çevre felaketleri, kıtlık ve salgın hastalıklar gibi yeni tehditlerin de bulunduğuna dikkati çekiyor.

Mevcut uluslararası sistemin bu sıkıntılarla baş edecek durumda olmadığını ifade eden Altun, bütün ulusların stratejilerini tasarlarken yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

“Büyük- Süper­ güç” denilebilecek ülkelerin mevcut uluslararası sistem içerisinde çıkarlarını koruduğuna işaret eden Altun,kitabında şu değerlendirmelerde bulunuyor:

“Günümüz uluslararası sistemi bütün dünya için çok büyük maliyetleri olsa da büyük güçlerin en fazla faydalanabileceği şekilde çalışıyor. Küresel istikrar ve barış yerine bu güçlerin menfaatleri ön planda yer alıyor. Mevcut adaletsiz sistemin mimarları olan bu güçler; düzensiz göç, iklim değişikliği ya da bölgesel çatışmalarla ilgilendiklerinde dahi öncelikle kendi çıkarları çerçevesinde hareket ediyor.”

“Türkiye küresel ve bölgesel krizlere çok iyi bir sınav verdi”

Son yirmi yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin birçok küresel ve bölgesel krize karşı çok iyi bir sınav verdiğini vurgulayan Altun, Türkiye’nin, küresel sorunlara karşı küresel dayanışma ve iş birliğini, uluslararası sisteme dönük de reformları savunduğunu belirtiyor.

Altunkitabında,Türkiye’nin uluslararası sistemdeki rolüne de geniş bir yer ayırırken, Türkiye’nin sadece milyonlarca mülteciyi ağırlamakla kalmayıp, coğrafi olarak çok uzak noktalara dahi yardım elini uzattığına dikkati çekiyor.

Bütün aktörlerle temas kurarak bölgesel ve küresel krizlere çözüm bulmaya çalışan Türkiye’nin, dünya genelindeki eşitsizliklere karşı da her zaman adaleti savunduğunu ifade eden Altun, “Türkiye, küresel düzlemde adalet sağlanmadan barış, istikrar ve refahın sağlanamayacağını güçlü şekilde vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca ülke liderlerini küresel meydan okumalara karşı birlikte hareket etmeye çağırdı, sadece ulusal çıkarlar için değil bütün insanlığın faydası için çabalanmasıgerektiğini belirtti. Bu çağrı yalnızca söylem düzleminde de kalmadı. Balkanlar’dan Libya’ya, Somali’den Doğu Akdeniz’e kadar pek çok farklı noktada Türkiye ya çözümün merkezinde oldu ya da istikrarın sağlanması için katkıda bulundu.”görüşüne yer veriyor.

Türkiye bir çok ülkeye örnek teşkil ediyor

İslamofobi, Kovid-19 salgını, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sıkıntılara karşı salt ulusal çıkarlar çerçevesinde mücadele edilemeyeceğinin altını çizen Altun, kitabında daha adil bir dünya içininsanı merkeze alan bir yaklaşımla uluslararası sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Türkiye’nin dış politika stratejisini bölgesel ve küresel sorunlara da çözüm üretecek şekilde revize ettiğini anlatan Altun, bu kapsamda daha adil ve müreffeh bir dünya için Türkiye’nin ortaya koyduğu bu modelin bir çok ülkeye örnek teşkil ettiğini dile getiriyor.

Altun kitabında “Türkiye, küresel sisteme yönelik sorumluluklarını her anlamda yerine getirmekle kalmıyor aynı zamanda çözüm önerileri de sunuyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son yirmi yılda gösterdiği performansla küresel istikrar ve daha adil bir dünya için önemli bir örnek ve büyük bir umut teşkil ediyor.

Barış, adalet, refah ve güvenilir bir gelecek için diğer ülkelerin de Türkiye’yi takip etmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Altun’unkitabı , Türkiye’nin yanısıra ABD ve İngiltere’de de kitapseverlerin dikkatine sunuldu.

Prof. Dr. Fahrettin Altun, “Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş”, “Türkiye’de Basın Özgürlüğü”, “Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi”, “15 Temmuz’da Medya”,“Milletin Zaferi:15 Temmuz” başlıklı kitapları kaleme almıştı.