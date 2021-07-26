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Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Tunus mesajı
Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Tunus mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tunus'ta yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor, demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 17:02:00 -
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Tunus mesajı

 Yeni akit  Ankara 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tunus'ta yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını, ülkede demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin, her zaman ve her yerde demokrasinin ve milli iradenin tarafında olduğunu vurguladı. Milletin geçmişte, iktidarın seçimle alınıp verilmemesi nedeniyle büyük acılar çektiğini anımsatan Altun, "Bu nedenle Tunus'ta yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor, demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kamu yayıncıları Anadolu Ajansı ve TRT'nin, Tunus'ta yaşanan gelişmeleri ilk andan itibaren dünyaya duyurduğunu belirten İletişim Başkanı Altun, doğru ve güvenilir haberlerin, Anadolu Ajansı ve TRT World hesaplarından takip edilebileceğini kaydetti.

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