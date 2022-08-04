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Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan KPSS açıklaması
Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan KPSS açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 19:10:00 -
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan KPSS açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptal edilmesiyle ilgili "Kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir" dedi.

Altun, kamu kurumlarının eleman alımlarına ilişkin açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır" ifadelerini kullandı.

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