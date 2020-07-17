İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Demet Akalın ve Işın Karaca'ya cevap

Sanatçı Demet Akalın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin bir video paylaşmış ve "Kim bu? 15 Temmuz'u ne kadar güzel anlatmış!" sorusunu sormuştu. Demet Akalın'ın paylaştığı videodaki sesin İletişim Başkanı Fahrettin Altun olduğu yanıtını arkadaşı Işın Karaca vermişti.

Akalın'a cevap veren bir diğer şarkıcı Işın Karaca ise, "Demetim, (anlatan kişi) Sayın Fahrettin Altun, İletişim Başkanı…" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Serdar Ortaç da Demet Akalın'ın paylaşımına yorumda bulunarak videodaki sesin Fahrettin Altun'a ait olabileceğini düşündüğünü dile getirmişti. Sosyal medyada ilgi odağı olan ve beğeni toplayan video ile ilgili Fahrettin Altun'dan Demet Akalın, Işın Karaca ve Serdar Ortaç'a yanıt geldi.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun attığı tweet ile Demet Akalın, Işın Karaca ve Serdar Ortaç'a şu sözlerle yanıt verdi:

"O video 16 Temmuz 2016 yılına ait. İşgal girişiminin ilk anlarından itibaren Millet olarak hainlere karşı durduk. Şehitlerimize, gazilerimize çok şey borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Allah bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın!"