İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mekanı ve zamanı aşan projelerimiz milletimizin hizmetinde

YENİ AKİT / ANKARA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan törenle hizmete alınan Türksat 5A haberleşme uydusu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Ocak ayında Uzaya fırlatılan Türksat 5A uydusu, dört ay süren yolculuğunun ardından 31 derece doğu yörüngesine oturdu. Bir buçuk aylık test sürecinin de başarı ile tamamlanmasının ardından bugün gerçekleştirilen törenin ardından hizmet vermeye başladı. Bugün göreve başlayan uydunun 30 yıldan fazla hizmet vermesi planlanırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türksat 5A uydusu yörüngesinde görevine başladı. Mekanı ve zamanı aşan projelerimiz her zaman milletimizin ve gelecek nesillerin hizmetinde olacak. Hayırlı uğurlu olsun!” dedi.