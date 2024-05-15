İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İnsanlık olarak bir Frankenstein sendromu yaşıyoruz
16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'İnsanlık olarak bir Frankenstein sendromu yaşıyoruz' dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da "16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı"nda açıklamalarda bulundu.
Fahrettin Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
İnsanlık olarak bir Frankenstein sendromu yaşıyoruz.
Bugün küresel iletişim sahnesinde katı bir tabakalaşma hatta bir kast sistemi vardır. Nasıl ki uluslararası sisteminde bir adaletsizlik varsa uluslararası iletişim sistemi içerisinde de bir adaletsizlik vardır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO