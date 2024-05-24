İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Dezenformasyon çağımızın vebasıdır
'Babı Ali Okulu: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri' programında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Dezenformasyon çağımızın vebasıdır. Reisi'nin vefatı sonrası yapılan dezenformasyonları da gördük.' dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Babı Ali Okulu: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programında konuştu.
Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:
* Dezenformasyon çağımızın vebasıdır.
* Dezenformasyon sebebiyet verdiği hakikat kriziyle bugün gerçek anlamda bir demokrasi krizi yaşanmasının da müsebbibidir.
* Reisi'nin vefatı sonrası yapılan dezenformasyonları da gördük.
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* Dezenformasyon küresel bir sorun. Dezenformasyonla mücadeleyi sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor.
* Dezenformasyon, demokratik sistemlerin korunması için de mücadele edilmesi gereken küresel bir sorundur.
* Biz, dezenformasyonla mücadele etmeliyiz. Dezenformasyonun ne olduğunu bilmeli ve onunla mücadele etmeliyiz.
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