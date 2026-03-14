İletişim Başkanı Duran’dan Tıp Bayramı mesajı: Sağlık ordumuza müteşekkiriz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir kutlama mesajı paylaştı. Mesajında, tıp camiasının adanmışlık ruhuna dikkat çeken Duran, sağlık çalışanlarının milletin gönlündeki müstesna yerine vurgu yaptı.

Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, insan hayatını korumayı ve yaşatmayı mesleğinin merkezine koyan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Duran, mesajında şunları kaydetti;

Salgınlardan afetlere kadar karşılaştığımız her zorlu dönemde üstlendikleri sorumluluk ve gösterdikleri özveri milletimiz için son derece kıymetlidir.

Bilgileri, tecrübeleri ve adanmışlıklarıyla şifa için emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz.