İletişim Başkanı Duran'dan tarihi dezenformasyon çağrısı! "Nitelikli habercilik desteklenmelidir"!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara’da düzenlenen 2. İletişim Şurası’nın son gününde iletişim fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleriyle bir araya geldi. Duran, dezenformasyonla mücadelenin önemini vurguladı. "Haber ve içerik üretim süreçlerinde doğrulama mekanizmaları güçlendirilmelidir." dedi.

"Haber ve içerik üretim süreçlerinde doğrulama mekanizmaları güçlendirilmeli" dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran nitelikli haberciliğin önemini vurguladı.

Duran Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası’nın son gününde geçti kameraların karşısına. Yapay zekanın, habercilikte güvenli ve etkin kullanımına çekti dikkati. Dezenformasyon bilgiye karşı farkındalık çağrısı yaptı.

Burhanettin Duran, “Haber ve içerik üretim süreçlerinde doğrulama mekanizmaları güçlendirilmelidir. Haber üretimi, tıklanma ve popülerlik baskısından arındırılmalı, nitelikli habercilik desteklenmelidir. Dijital teknolojiler ve yapay zekâ uygulamaları, gazeteciliğin temel ilkeleri olan doğruluk, yerinde gözlem, kaynak çeşitliliği ve kamu yararı doğrultusunda kullanılmalıdır. Medya mensuplarının dezenformasyona karşı farkındalığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin tecrübesinden yararlanan eğitim programlarıyla artırılmalıdır. Yapay zekanın bilinçli, güvenli ve sorumlu kullanımına ilişkin eğitim programları, medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, doğrulama süreçleri, dezenformasyonla mücadele, telif hakları ve dijital etik konularını kapsayacak şekilde geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.