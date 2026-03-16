İletişim Başkanı Duran'dan İsrail’e "Lübnan" muhtırası! "Bölgesel kaosun fitili ateşleniyor!"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik başlattığı kara harekatına ilişkin çok sert bir açıklama yaparak, Siyonist rejimin yayılmacı emellerine karşı dünyayı uyardı.
Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’in uluslararası hukuku bir kez daha ayaklar altına aldığını belirterek; "İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekâtı bölgede gerilimi tırmandırmakta, Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır" dedi.