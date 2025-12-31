  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İletişim Başkanı Duran haberi NSosyal’den verdi: Yalanları ifşa eden DMM'ye büyük onur
Gündem

İletişim Başkanı Duran haberi NSosyal’den verdi: Yalanları ifşa eden DMM'ye büyük onur

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İletişim Başkanı Duran haberi NSosyal’den verdi: Yalanları ifşa eden DMM'ye büyük onur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkanlık bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM), 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Başkanlığımız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında 'Dezenformasyonla Mücadele' kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dezenformasyonla kararlılıkla mücadele eden, hakikati merkeze alan, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye erişimini önceleyen iletişim çalışmalarımızı ulusal ve küresel ölçekte sürdürmeye devam edeceğiz."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği 'deprem' uyarısı yaptı, sosyal medya karıştı
Gündem

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği 'deprem' uyarısı yaptı, sosyal medya karıştı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden Türkiye’de yaşayan ve seyahat edecek vatandaşları için deprem uyarılarını içeren bir pa..
ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Para çekme ve yatırma limitleri değişiyor
Ekonomi

ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Para çekme ve yatırma limitleri değişiyor

Özel bankalar, 1 Ocak 2026 itibarıyla ATM işlemlerinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Şube içi ve şubeye bitişik ATM’lerden yapılan para çek..
Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...
Sosyal Medya

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Deniz Zeyrek’in deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirileri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Zeyrek’in "Bizim..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23