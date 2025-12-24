İletişim Başkanı Duran: Düşen uçakla ilgili gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülüyor

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ın da bulunduğu özel jet, Haymana’da dağlık araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen uçağın enkazına ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 başsavcıvekili ve 4 savcıyla kazaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.

ELEKTRİK ARIZASI VE ACİL İNİŞ TALEBİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kazanın seyrine dair önemli bilgiler paylaştı. Jetin 20.17’de havalandıktan sonra 20.33’te "elektrik arızası" nedeniyle acil durum bildirdiğini belirten Duran, uçağın tekrar Esenboğa’ya yönlendirildiğini ancak 20.36’da radardan kaybolduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda uçağın düştüğü netleşti ve enkaza ulaşıldı.

RESMİ MAKAMLAR DIŞINDAKİ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN

Duran, olayla ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak kamuoyuna uyarıda bulundu. Sosyal medyadaki teyitsiz bilgilere, dezenformasyona ve komplo teorilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan Duran, sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar edilmesinin önemine dikkat çekti.