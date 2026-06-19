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Gündem İletişim Başkanı Duran: Biz büyük bir hikayenin neferleriyiz
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İletişim Başkanı Duran: Biz büyük bir hikayenin neferleriyiz

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İletişim Başkanı Duran: Biz büyük bir hikayenin neferleriyiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Güçlü Türkiye' vizyonuna dikkat çekerek "Bizler, köklü bir geçmişten aydınlık bir geleceğe uzanan büyük bir hikayenin neferleriyiz" dedi.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizler, köklü bir geçmişten aydınlık bir geleceğe uzanan büyük bir hikâyenin neferleriyiz. Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye’yiz. Çünkü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Güçlü Türkiye' vizyonuyla; şehirlerimiz ve renklerimiz ne kadar farklı olursa olsun, aynı hedef doğrultusunda tek yürek oluyoruz. Milli Teknoloji Hamlemizden savunma sanayiimize, depremde sergilediğimiz eşsiz dayanışmadan uluslararası başarılarımızdaki coşkumuza kadar her adımda, liderimizin rehberliğinde daha kararlı ve daha cesuruz. Kardeşliğimiz en aşılmaz kalemiz; birliğimiz ise en büyük gücümüzdür" ifadelerine yer verdi.

 

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