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Siyaset İletişim Başkanı Altun'dan ‘yeni anayasa' açıklaması
Siyaset

İletişim Başkanı Altun'dan ‘yeni anayasa' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Binlerce yıllık devlet geleneği hafızasıyla tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak ‘yapısal reformları’ hayata geçirmek Türkiye için artık bir zorunluluktur” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 10:07:00 -
İletişim Başkanı Altun'dan ‘yeni anayasa' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni anayasa çalışması hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yenilikleri hayata geçirecek, değişen dünya sisteminde Türkiye'nin yeni konumunu, bölgesel ve siyasal anlamda sürdürdüğü liderlik politikasını güçlendirecek yapısal reformların öncüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları olduğunu bildirdi.

Altun, “Uluslararası sistemin her gün farklı bir krizle boğuştuğu, küresel sorunların çözülmekten ziyade daha da kangrenleştiği, insanlığın hasretle yeni bir umut ışığı beklediği bu dönemde Türkiye, kendi istikrarı ve bölgemizin huzuru için somut adımlar atmaya son derece kararlıdır. Binlerce yıllık devlet geleneği hafızasıyla tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak ‘yapısal reformları' hayata geçirmek Türkiye için artık bir zorunluluktur.

Bu reformlar günlük siyasi hesapların çok ötesinde büyük atılımların ön habercisidir. Ülkemizin, bölgemizin ve kardeş coğrafyaların barış, huzur ve selameti için tüm vesayet artıklarını tarihin tozlu raflarına göndermek mecburiyetindeyiz. Bu anlamda hukuk ve ekonomi reformlarıyla birlikte yeni anayasa çalışmaları büyük bir önem taşımaktadır” açıklamasında bulundu. “Ülkemizin kendi doktrinlerini bir bir hayata geçirerek uluslararası alanda inisiyatif aldığı, yapısal reformlarla ulusal ve küresel çapta yeni vizyonlar hedeflediği bu dönemde sokaklarımızın terörize edilmeye çalışılması artık şaşırmadığımız bir 5. kol faaliyetidir" diyen Altun, "Bedeli ne olursa olsun, içimizdeki siyasi lejyönerler hangi dış merkezlerin değirmenine su taşırsa taşısın Türkiye, medeniyetlerin beşiği Anadolu'dan aldığı ilhamla, kendi çizdiği istikamette, bölgesel ve küresel gücünü pekiştirmek için yapısal reformları hayata geçirecektir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘yeni anayasa' çağrısına Devlet Bahçeli'nin de destek olduğunu hatırlatan Altun şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonra izlenecek yol bellidir. Cumhur ittifakının sarsılmaz birlikteliği ve aziz milletimizin desteğiyle Türkiye'nin önümüzdeki süreçte en önemli meselesi; hukuki ve ekonomik alandaki reformlar ve her türlü vesayetten arınmış yeni bir anayasadır. Bu yoldan geriye dönüş yoktur. 21. yüzyıl Türkiye yüzyılıdır.”

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