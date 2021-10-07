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Gündem İletişim Başkanı Altun'dan 'Paris İklim Anlaşması' açıklaması
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İletişim Başkanı Altun'dan 'Paris İklim Anlaşması' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 02:58:00 -
İletişim Başkanı Altun'dan 'Paris İklim Anlaşması' açıklaması

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Paris İklim Anlaşması'na ilişkin Twitter paylaşımını alıntılayarak, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'İklim değişikliği konusunda da bizim safımız mazlumların yanı olacaktır. İlgili kurumlarımız şimdiden ülkemizin 2053 taahhüdü olan net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda eylem planlarını hazırlamaya başlamıştır.' Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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