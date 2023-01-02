İletişim Başkanı Altun'dan Netjes'in ölümle tehdit edilmesine sert tepki gösterdi: İşte koruduğunuz terör örgütü bu

Atom soğan: Sebebini öğrenince Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World tarafından hazırlanan "After the Rain: Families Seeking Justice" belgeselinde terör örgütü PKK/YPG'nin karanlık yüzünü ifşa eden Hollandalı araştırmacı Rena Netjes'in ölümle tehdit edilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından, İstanbul Taksim'deki hain terör saldırısında şehit edilen Yağmur ve Ecrin'i dünyaya anlatmak için hazırlanan kısa haber belgeselini paylaşan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"PKK/YPG'nin şehit ettiği Yağmur ve Ecrin kızlarımıza ithafen TRT World tarafından hazırlanan 'After the Rain: Families Seeking Justice' belgeseli, terör örgütünün kanlı yüzünü tüm dünyaya anlatıyor. TRT World belgeselinde terör örgütünün menfur saldırılarını anlatan Hollandalı araştırmacı Rena Netjes'in gerçekleri söylemesine tahammül edemeyenler, onu da ölümle tehdit ettiler. İşte koruduğunuz terör örgütü bu."

"PYD PROPAGANDASINI İFŞA ETMENİN BEDELİNİ ÖDÜYORUM"

Yağmur ve Ecrin'in anısına hazırlanan belgeselde PKK/YPG'nin karanlık yüzü, dünya kamuoyuna ifşa ediliyor.

Belgeselde, 15 yaşında şehit olan Yağmur'un babası, kızı için "O, kanatsız bir melekti, şimdi gerçekten melek oldu." derken, 9 yaşındaki Ecrin'in annesi de kızının resim merakını gözyaşları içinde anlatıyor.

Netjes, belgeselde İstiklal Caddesi'ndeki saldırının Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PYD saldırılarına benzerlik gösterdiğine vurgu yapıyor.

Netjes, belgeselin yayınlanmasından sonra Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hesaplarından kendisine yönelik tehditlerin arttığına dikkati çekerek, sosyal medya hesabından "Artık kamuoyuna açıklama yapma zamanı geldi. Ölüm tehditleri alıyorum ve PYD propagandasını ifşa etmenin bedelini ödüyorum." açıklamasını yapmıştı.