İletişim Başkanı Altun'dan Macron'un İslam karşıtı söylemlerine ilişkin açıklama: Bu Avrupa için ciddi bir tehdittir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Fahrettin Altun, "Açıkçası, Macron'un söylem ve eylemleri, Avrupa'nın peşinde olduğunu iddia ettiği idealler ve ilkeler yüzünden lanetleniyor. İfade özgürlüğü, çok kültürlülük, hoşgörü ve dine saygı Macron'un kendisi tarafından saldırıya uğruyor" dedi. Bu, Avrupa için ciddi bir tehdittir. "ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylem ve adımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Macron'un son dönemdeki İslam karşıtı söyleminin, çaresiz bir Avrupalı ​​politikacının ilgi arayışının bir başka örneği olduğunu ifade eden Fahrettin Altun, şöyle devam etti:

"Macron'un Avrupa'ya liderlik etmeyi ümit eden saldırgan tavrı, İslamofobisi, yabancı düşmanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılardan da kaynaklanıyor. Macron sadece ülkesinde ve Avrupa'da Müslümanlara karşı ayrımcılık yapmıyor. Bu tutum siyasi bir amaç için. Macron, Avrupa'daki Yahudileri bu şekilde hedef alan eski 'faşist oyun kitabını '. takip ediyor.

İfadeleri ve eylemleri sadece İslamofobinin sonucu değil, aynı zamanda bir neden olan bu sorumsuzluğa karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Macron gibi politikacılar, içsel başarısızlıklarını örtbas etmek için yapay bir dini düşmanlık yaratarak fırsatları değerlendirmeye çalışıyorlar. Müslümanları hedef almak, Fransız vatandaşlarını büyük İslam medeniyetinden korumadaki başarısızlığı suçlamak yerine ülkelerinde terör suçluları bulmaya odaklanması gereken Macron gibi Avrupalı ​​liderler için çok daha kolay ve siyasi olarak daha elverişli görünüyor.

Fransa için Akdeniz'de jeopolitik olarak uygun bir ortam yaratmaya çalışan Macron, Müslümanları yalnızca Avrupa'nın güney komşuları olarak göstermeye çalıştı. Müslümanlar ve Türkiye, Akdeniz'in merkezinde ve hiçbir yere gitmeyecek. "

"Bu bölgede anlaşmazlık ve ayrılık tohumları ekmeye çalışan kişinin kendisidir"

Altun, Macron'un "İslami ayrılıkçılık" dediği şeyin bir saçmalık olduğunun aslında farkında olduğunu belirtti.

Müslümanlar Akdeniz ve Avrupa'da yüzyıllardır yaşadıklarına işaret eden Altun, "Bu anlaşmazlık ve ayrılık tohumları arasında asırlardır bölgede yaşayan insanlar ekmeye çalışıyor. Macron, Akdeniz bölgesi 'Avrupa'nın malları veya kolonileri' olduğu için Türkiye'nin bize ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığının canlı bir kanıtıdır. Macron'u ırkçı ve sömürge zihniyetiyle karşı karşıya getirdiğimiz için bize saldırdı. Çok kültürlülük, hoşgörü ve dine saygı bizzat Macron tarafından saldırıya uğruyor. Bu Avrupa için ciddi bir tehdit. "İfadesini kullandı.

İslamofobi ile anti-Semitizm arasında çok ince bir çizgi olduğunun altını çizen Altun, şunları söyledi:

"Her ikisi de benzer ırkçı ve korkutucu dürtülerle hareket ediyorlar. Bugün İslamofobinin önde gelen seslerinden biri olarak gördüğümüz Macron, yarın Yahudi karşıtı açıklamalarda bulunursa şaşırmayacağız. Bu ilişkiler için iyi bir alamet değil. Müslümanların Avrupa algısı daha da kötüleşecek.Müslümanlar Macron'un nefret ve ayrılık tuzağına düşmeyecekler.Fransız hocanın öldürülmesini bir kez daha şiddetle kınıyoruz.İslam barış dinidir ve yapabilir asla ölümü haklı çıkarmak için kullanılmamalıdır. "