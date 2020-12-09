İletişim Başkanı Altun'dan ırkçılığa tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Medipol Başakşehir'in Paris Saint Germain ile oynadığı maçta 4'üncü hakem Sebastian Coltescu’nun Pierre Webo’ya yönelik ırkçı tutumunu kınadı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya yapılan ırkçı söyleme sert çıktı.
Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in antrenörüne karşı sergilenen nefret suçunu şiddetle kınıyorum. Irkçılığın her türlüsü ayaklarımızın altındadır." dedi.