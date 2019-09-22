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İletişim Başkanı Altun’dan Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan kamuoyuna, “Bu şer örgüt, Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri sizin de çok büyük bir sorununuz. Dikkat edin; her yerdeler!” ifadelerini kullanarak FETÖ uyarısında bulundu.

22 Eylül 2019 Pazar 16:16

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)ABD kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti.

Altun, tüm dünya için bir tehdit olan FETÖ’nün ABD’de Amerikan halkının vergilerinin aktarıldığı sözleşmeli (charter) okullar ve sistemi manipüle ettiği yasa dışı yöntemler aracılığıyla karanlık faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan İngilizce bir video paylaştı.

Fahrettin Altun, mesajında, “Sevgili Amerikalılar! FETÖ’nün yalnızca Türkiye’nin bir problemi olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu şer örgüt, Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri sizin de çok büyük bir sorununuz. Dikkat edin; her yerdeler!” ifadelerini kullandı.

FETÖ Elebaşı Gülen, şeytani bir ağı yönetiyor

Söz konusu videoda, kötücül siyasi ajandasını gerçekleştirmek için dünyayı yok etmeye kararlı FETÖ elebaşının Pensilvanya’da yaşadığı ve tüm dünyaya yayılan şeytani ve suça bulaşmış bir ağı kılcal damarlarına kadar kontrol ettiği belirtiliyor.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de darbe girişiminde bulunduğu, sivilleri katlettiği, parlamentoyu bombaladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunduğu anlatılan videoda, terör örgütünün kötü niyetli faaliyetlerinin Türkiye ile sınırlı olmadığı vurgulanıyor.

ABD’deki FETÖ ağının düşünüldüğünden daha etkili olduğuna işaret edilen videoda, FETÖ’nün ABD’de politikacılara rüşvet verdiği ve bu yolsuzluk düzeni sayesinde destek gördüğü aktarılıyor.

En önemli gelir kaynağı charter okulları

FETÖ ve elebaşı Gülen’in yasa dışı faaliyetlerine ilişkin ABD medyasından haberlerden örneklere yer verilen videoda, terör örgütünün önemli bir para kazanma yöntemi olarak ABD’de okullar açtığına dikkat çekiliyor.

FETÖ’nün ABD’de toplam 60 bin öğrencinin eğitim gördüğü 200 civarında okulu bulunduğu bilgisi paylaşılan videoda, örgüt üyelerinin charter okul sistemi aracılığıyla yasa dışı para akışı ve hileli işler gerçekleştirdiği anlatılıyor.

Videoda, ABD vatandaşlarına “Vergileriniz görmek istediğiniz gibi mi harcanıyor?” diye soruluyor.

Bir suç örgütünün finanse edilmesine izin vermeyin

FETÖ okullarının radikal görüşlerin telkin edilmesi ve öğrenciler arasında ayrımcılık yapılmasıyla ünlü olduğu belirtilen videoda, FETÖ’nün bir tarafı sözde eğitimi destekler görünen, diğer tarafı karanlık iki yüzlü bir yapı olduğu ifade ediliyor. 

FETÖ’nün, sistemi manipüle etmekte çok yetenekli olduğunu vurgulayan video, “Gerçek gündemlerini gizliyorlar. Aldanmayın. Amerikan vergi mükelleflerinin fonları aracılığıyla bir suç örgütünün finanse edilmesine izin vermeyin. Onları koruyan insanları bundan sorumlu tutun. Tehlike gerçek. Tehdit düşündüğünüzden daha yakın. Dikkat edin; her yerdeler.” mesajıyla son buluyor.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 16:16
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