İletişim Başkanı Altun: Türkiye, teröristlere geçit vermeyecek

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vurgulamış olduğu üzere Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde ve Irak’ın kuzeyinde koronavirüs sürecinden istifade etmeye çalışan teröristlere geçit vermeyecektir. İdlib’de bir insani kriz daha yaşanmasına izin vermemekteki kararlılığımızı da gözler önüne sermiş bulunmaktayız" dedi.

"Büyük bir yanılgı içerisindeler"

Türkiye’nin, bölgede istikrar ve barışın sağlanması konusundaki kararlılığının apaçık ortada olduğunu belirten Altun, "Bu amaç doğrultusunda önemli bir askeri, ekonomik ve insani kaynağı seferber ettik. Bu çabalarımızı sekteye uğratabileceğini düşünen teröristler büyük bir yanılgı içerisindedir" açıklamasında bulundu.

'Güçlü bir ülkeyiz'

Suriye'deki anlaşmalara taraf olan bütün ülkelerin, İdlib'in terör ve rejim saldırılarından uzak tutulmasını sağlamakla yükümlü olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki devletimiz, diğer tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda anlaşmamızın şartlarının gereğini yerine getirmeye hazırdır. Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümete verdiği destek sayesinde, istikrarı bozan gayrimeşru Hafter güçleri Libya’da güç kaybediyor. Hafter’i destekleyen bütün güçler tutumlarını bir kez daha gözden geçirmeli, Libya'da barış ve istikrar sağlanması için meşru hükümeti desteklemelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, bölgemizdeki istikrarı bozan unsurların varlığına rağmen sözlerine ve taahhütlerine bağlı kalmaya devam edecektir. Suriye ile Irak’ta teröristlerin peşine düşerken, aynı anda Libya’daki kardeşlerimizi destekleyecek kadar güçlü bir ülkeyiz."