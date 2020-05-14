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Siyaset

İletişim Başkanı Altun: "PKK, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu’na yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK

İletişim Başkanı Altun: "PKK, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu’na yönelik alçak bir saldırıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:33:20 -
İletişim Başkanı Altun: "PKK, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu’na yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK

İletişim Başkanı Altun: "PKK, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu’na yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK’lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı."

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