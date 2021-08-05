İletişim Başkanı Altun: Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi gerçekleştirilmiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Milas ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangına ilişkin, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milas'ta devam eden orman yangınında, dün sabahtan itibaren karadan ve havadan yapılan yoğun müdahaleler sayesinde yangının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramasının engellendiğini, yoğun hava müdahalesi, kara tahkimatı ve diğer genel tedbirlerle saat 15.00'e kadar tüm bölgede yangınla ilgili kontrolün sağlandığını belirtti.

Saat 15.00'ten itibaren rüzgarın hızının 60 km'ye ulaşması sebebiyle tekrar başlayan yangının yine havadan ve karadan müdahalelerle engellendiğini aktaran Altun, hava karardıktan sonra rüzgarın şiddetini daha da artırması ve yön değiştirmesi sebebiyle artan yangının, santralin bazı bölgelerine sıçradığını bildirdi.

Altun, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği konunun uzmanları tarafından daha önceden öngörüldüğü için santral kontrollü şekilde devre dışı bırakılmış ve personelin geçici tahliye prosedürü ivedilikle gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyu hassasiyetle takip etti

Yangının santrali tehdit ettiği ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu hassasiyetle takip ettiğini belirten Altun, ilgili bakanların da tesisin yöneticileri ile yaşanan gelişmeler üzerine tahliyeye karar vererek tahliyenin tamamlanmasının ardından santralden ayrıldıklarını bildirdi.

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Tahliyenin ardından itfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tespiti için santral sahasında ilk incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır. Halen, acil müdahale ekipleri tarafından santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Soğutma işlemleri, sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir. Yangın mahallinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır."