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Siyaset

İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz bu hain terör örgütüne mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimi

İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz bu hain terör örgütüne mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:34:00 -
İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz bu hain terör örgütüne mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimi

İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz bu hain terör örgütüne mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır."

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