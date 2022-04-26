  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tutmayın hanımefendiyi! Gücünü Atatürk’ten alıyor!

İP'li Aytun Çıray, SİHA'ları hedef almıştı... 'Mandacı zihniyet'e Bakan Varank'tan efsane kapak!

Kılıçdaroğlu'nun yalanı 'akıllı sayaç' ile çöktü! Bu özelliğini hesap edemedi

Korkudan bakın ne yaptılar! CHP'den iftara bile engelleme

Yanlış anlaşılmasın, yeğeni Buğra Kavuncu ile ilgisi yok(!) FETÖ'cü Enver Altaylı'nın dosyasında Bush detayı

Erdoğan'dan çiftçilere 1,1 milyar liralık hibe müjdesi

Rusya aba altından sopa gösterdi: Nükleer savaş tehlikesi küçümsenmemeli

Düştükleri hale bak! Gezi destekçileri ajitasyon için küçücük kız çocuğunu kullandı

Kılıçdaroğlu'dan Kavala'ya verilen cezaya ilk yorum! Gezici vandalları bakın nasıl güzelledi

Türkiye'ye öfke kustu! Kati Piri'den küstah sözler
Siyaset İletişim Başkanı Altun: 'Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz'
Siyaset

İletişim Başkanı Altun: 'Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 09:44:00 -
İletişim Başkanı Altun: 'Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz'

İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği söylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, “Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Barbaros

Yahu kosskoca devletin icinde reisi cumhuru ant icerek tvlerin basinin onunde anira anira tehdit eden bu sumuklu tipi tip comara haddini bildirecek bir devlet gorevlisi yokmu,,,bu ne pisiriklik bu ne pasiflik hayir devletin bu gucu yoksa bize brakin bizler hallederiz hatta o dilini boynu kiravat yapmasinida biliriz , bu comar ayni hareketlerini mecliste hulusi pasayada yapti ama kimseden ses seda cikmadi yazik su pasifliginize,,,,
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay