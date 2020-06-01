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İletişim Başkanı Altun: Basın özgürlüğü demokrasinin bel kemiğidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'George Floyd' gösterileri sırasında TRT World Yapımcısı Lionel Donovan'a yapılan polis şiddetini kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 23:47:00 -
İletişim Başkanı Altun: Basın özgürlüğü demokrasinin bel kemiğidir

İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı: Bugün George Floyd protestoları sırasında TRT World Yapımcısı Lionel Donovan'a düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Endişelerimi en kısa zamanda ilgili ABD makamlarıyla paylaşacağım..

TRT World Yapımcısı Lionel Donovan, George Floyd protestoları sırasında polisin gösterdiği orantısız şiddeti vücudundaki darp izlerini videoya alarak gözler önüne sermişti..

 

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