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Kadın - Aile İleri Yaş Atölyelerinde eğitimler
Kadın - Aile

İleri Yaş Atölyelerinde eğitimler

Kahramanmaraş'ta 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik düzenlenen İleri Yaş Atölyeleri’nde eğitimler başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 16:23:00 -
İleri Yaş Atölyelerinde eğitimler

Kahramanmaraş'ta 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik düzenlenen İleri Yaş Atölyeleri’nde eğitimler başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından açılışı gerçekleştirilen İleri Yaş Atölyeleri’nde eğitimlere başlandı. Kahramanmaraş Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlar bir dizi atölye eğitimi alıyor.

Çini ve seramik, müzik, sanat ve ileri yaş olmak üzere toplamda 4 branşta verilen eğitimlerle yaşlı vatandaşların bilişsel yönlerinin geliştirilip, günlük yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Sürdürülen çalışma ile ilgili olarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, atölyelerin her yıl periyodik olarak devam etmesinin planlandığı belirtildi.

 

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