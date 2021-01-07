i...’ler ve militanlar işbaşında

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolar sırasında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “görevli memura mukavemet” suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerden 34’ünün çeşitli üniversitelerin öğrencisi olduğu belirlendi. Diğer 2 şüphelinin ise herhangi bir üniversite ile ilişkisinin bulunmadığı tespit edildi.

Sorgularına başlanan şüphelilerden A.F.P, A.Y, D.B, R.A, T.K, Y.Ö. ve A.D.’nin terör örgütü MLKP’nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri saptandı. Ayrıca E.K. ve M.S.’nin terör örgütü TKP/ML, R.S.G.’nin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, E.Ü.’nün terör örgütü THKP/C, M.H.’nin terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlendi. Diğer 24 şüphelinin ise çeşitli sol marjinal grupların düzenlediği eylemlere katıldıkları öğrenildi.