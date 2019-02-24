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İldiz: “Çok fazla pozisyon vermeden 2-0 mağlup olmak hakikaten bize acı geldi”

Osmanlıspor’a kendi evinde mağlup olan Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz, pozisyon vermeden 2-0 yenilmenin kendilerine acı geldiğini kaydetti.

24 Şubat 2019 Pazar 19:28
İldiz: “Çok fazla pozisyon vermeden 2-0 mağlup olmak hakikaten bize acı geldi”

Osmanlıspor’a kendi evinde mağlup olan Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz, pozisyon vermeden 2-0 yenilmenin kendilerine acı geldiğini kaydetti.


Spot Toto 1. Lig’in 23. haftasında Abalı Denizlispor sahasında karşılaştığı Osmanlıspor’a 2-0 mağlup olarak sahadan yenik ayrıldı. Uzan bir aradan sonra yenilgi ile karşılaşan yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü İldiz, maç sonrası basın toplantısı düzenleyerek karşılaşmayı değerlendirdi. Ligin zirvesinde rakip takımında kazanmaya onadığı bir karşılaşmada kendi sahalarında olmanın avantajı ile kazanmak istediklerini ancak olmadığını kaydetti.


Hafta boyunca karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını vurgulayan İldiz, oyuna iyi başladıklarını ve ilk 15-20 dakika boyunca iyi oynadıklarını ifade etti.


İlk yarı fazla pozisyon olmayan ve dengeli bir ilk yarı olduğunu dile getiren İldiz, “İkinci yarının başında biraz baskı yer gibi olduk o arada maalesef hiç yapmayacağımız bir hata ile kendi ayağımızda ki topu futbolda olabilecek bir şekilde kaptırarak gol yedik ve açıkçası o gol bizi çok etkiledi. Bir anda demoralize olup oynayamamamıza neden oldu. O arada birkaç tane daha atak yedik ama ondan sonra oyunu tekrar toparlayıp ve sonuna kadar kovaladık maçı. Ama gerçekten hem direkler hem de kalecileri iyi top oynadı, kutlamak lazım. Son saniyelerdeki gole ise artık bir şey demiyorum çünkü o gol öncesi top direkten, üst direkten döndü. Gerçekten baktığınızda onun dışında çok fazla pozisyon vermeden 2-0 mağlup olmak hakikaten bize acı geldi. Bilindiği gibi de uzun süreden bu yanan mağlup olmuyorduk, böylesine bir müsabakada mağlup olmak iyi olmadı ama bir gerçek var ki müsabaka sonrası taraftarlarımız oyuncuları çağırıp kutladı ve yönetim kurulumuz soyunma odasına gelip herkesi tebrik etti. Futbolda böyle günler olabiliyor. Dimdik yolumuza devam edeceğiz” dedi.



“Bir yorum yapmayacağım takdir kamuoyunun


İldiz, bir gazetecinin "Maç hakeminin bazı tartışmaları kararları vardı ve siz de bir ara yedek kulübesinden öfke ile çıkıp karara tepki gösterdiniz, hakem kararlarını nasıl yorumluyorsunuz” sorusunu yanıtlayarak şunları söyledi:


“Hakemlerle alakalı tartışmalı pozisyonları hiç yorumlamadım. Akşam yine görürüz ama zaman zaman oyun içerisinde serzenişlerimiz oluyor. Yani onların da (rakiplerin) oluyor bizim de oluyor. Ama bu konuda ben her hangi bir yorum yapmayacağım takdir kamuoyunun, hep beraber özetleri izlediğimizde daha doğrusunu görürüz.”

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:28
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