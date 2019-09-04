İlçeyi duman bulutu sardı, vatandaşlar merakla izledi Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tahta baraka ve ağaçlar alev alev yandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tahta baraka ve ağaçlar alev alev yandı. Çıkan yangını çok sayıda vatandaş merakla izledi.

Gazibey Mahallesi kırsalında bulunan TESKİ binası çevresinde büyük bir yangın meydana geldi. Çekyat yakıldığı iddiasıyla çıktığı ifade edilen otluk alanda başlayan yangının büyümesi sonucu ağaçlar ve tahta baraka alev alev yandı. Olay yerinde toplanan mahalle sakinleri, yangını merakla izledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.

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