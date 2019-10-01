İlçemizin geleceğini birlikte planlayalım

A. Enes Boyacı

Hizmet yoluna “Modern Çekmeköy, Model Çekmeköy” sloganı ile çıktıklarını dile getiren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bugün model alınan bir kent ortaya çıkarabildiysek, yönetime vatandaşı ortak etmemiz ve onlardan aldığımız destek sayesinde oldu. Çekmeköy adı değer kazandı. İlçenin marka değeri yükseldi. Birbiri ardına hizmete açılan yatırımlar ve dev projelerle Çekmeköylü’nün yüzü gülüyor’’ dedi.

Her söyleneni dikkate aldık

‘’Günün hangi saati olursa olsun evlerinin, işyerlerinin kapılarını bizlere açan hemşehrilerimin; evde, okulda, parkta, yolda tüm samimiyetleri ile kendilerini ifade eden gençler ve çocukların her söylediklerini ciddiye aldık’’ diyen Başkan Poyraz, ’’Bir istek, bir şikâyet, bir hayal derken biriken vatandaş görüşleri bizim yol haritamızı çizdi. Kimi zaman yeni projeler için ilham kaynağı oldu, kimi zaman yapılmak üzere olan bir hatadan dönülmesini sağladı’’ diye konuştu.

Anketle yeni bir sayfa

Web sayfası üzerinden düzenlenen STRATEJİK PLAN PAYDAŞ ANKETİ ile Çekmeköy’e daha modern bir kimlik kazandırmayı hedefleniyor. Belediyenin strateji geliştirme müdürlüğü tarafından hazırlanan ve temmuz ayından bugüne kadar devam eden 18 soruluk ankette yer alan sorulardan bazıları ise şöyle:

-Hangi mahallede/bölgede oturuyorsunuz?

-Çekmeköy’de kaç yıldır oturuyorsunuz?

-Eğitim durumunuz?

-Mesleğiniz?

-Belediyemiz ile ne sıklıkla iletişim kurmaktasınız?

-Belediyemizin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında ne ölçüde bilgi sahibisiniz?

-Belediyemiz ile ilgili haberleri en çok hangi mecrada görüyorsunuz?

-Belediyemizin hizmetlerini düşündüğünüzde genel başarısını nasıl değerlendirirsiniz?