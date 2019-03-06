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İlçede panik! Binlercesi etrafa saçıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde virajlı yolda kontrolden çıkan arı kovanları yüklü kamyon devrildi. Binlerce arının kovandan çıkması ilçede paniğe yol açarken, vatandaşlar arıların saldırmasından dolayı kamyonette bulunan yaralılara müdahale etmekte güçlük çekti.12 kişi arı sokması sonucu yaralanırken, ilçede de endişe yaşandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 06:16
İlçede panik! Binlercesi etrafa saçıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde trafik kazası sonrası arıların etrafa saçılması zor anların yaşanmasına neden oldu. 

Olay, akşam saatlerinde İznik-Orhaniye Mahallesi girişinde meydana geldi. İznik'ten Orhaniye Mahallesine seyir halinde olan Hüseyin Bilgin yönetimindeki 41 E 2108 plakalı arı kovanları yüklü kamyonet, aşırı yükten dolayı virajı alamayan devrildi. Sürücü Bilgin ile yanında bulunan Abdullah Sarli (34) ağır yaralandı. Kamyonette yüklü olan binlerce arı kovanlardan çıkarak yaralılara müdahale etmek isteyen vatandaşları tedirgin etti. Binlerce arının kovandan çıkması ile çevredekiler yaralılara müdahale edemezken, ilçeye yayılan arılar paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 12 kişi arı sokması ile yaralanırken, etrafa saçılan arı kovanları İznik Arıcılar Birliği’ne bağlı 10 kişilik özel kıyafetli ekip tarafından toplandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 06:16
  1. Bursa
  2. arı
  3. Tır

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