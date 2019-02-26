İlçe tamamen yenilenecek! Tiryaki, Yenimahalle için 232 vizyon projesini açıkladı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Altındağ’da marka isim haline gelen Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, hayata geçireceği 232 projeyi “Şimdi Yenilenme Zamanı” Proje Tanıtım Toplantısı’nda açıkladı. Proje kapsamında farklı kategoride sayısız yatırım gerçekleştireceğini belirtenVeysel Tiryaki, “Yenimahalle’nin insan odaklı bir belediyecilik anlayışı ile yenilenmeye ihtiyacı var. Mahalle kültürünün yeniden canlandığı, çocukların, gençlerin pek çok alanda yaşam standartlarının yükseldiği, sanat ve sporla dolu bir Yenimahalle inşa etmek istiyoruz” dedi. Yenimahalleli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de katıldı.

‘Mahalle kültürünü canlandıracağız’

Veysel Tiryaki, “Biz dürüstlüğün, kalkınmanın, emeğin tarafıyız. Biz; kardeşliğin, adaletin tarafıyız. Biz Yenimahalle’de yeniliğin, coşkunun, heyecanın ve kararlılığın tarafıyız. Görev yaptığımız her yerde insanların kalplerinde iz bıraktığımıza inanarak, şimdi yeni sözler söyleme, yeni hikayeler yazma zamanının geldiğine inanıyoruz. Yenimahalle de insan odaklı bir yaklaşıma ihtiyaç var. Önceliği insan olan çocukları, gençleri, kadınları, erkekleri, yaşlıları, dezavantajlı grupları önemseyen, onlar için düşünen, onlar için iş üreten bir anlayışla Yenimahalle’yi yöneteceğiz. Yenimahalle’de mahalleyi ve mahalle kültürünü yeniden canlandıracağız” diye konuştu.

Kent çiftliği inşa edilecek

Yenimahalle Kent Çiftliği’ni inşa edeceklerini söyleyen Veysel Tiryaki, “Yenimahalle’ye 1 milyon 400 bin metrekare büyüklüğünde doğal yaşamın hakim olduğu Yenimahalle Kent Çiftliği ile bağlantılı olarak 12 farklı mahalleye, mahalle bahçesi yapmayı planlıyoruz. Proje içerisinde sebze ve meyve bahçeleri, süs bitkileri serası, doğal ürünler dükkanı, tavuk kümesi, oturma ve dinlenme alanları ve çocuk oyun alanları bulunacak. Tarım alanları, müzeler, festival alanları gibi projelerle Yenimahallelilere istihdam sağlayacağız” dedi.

‘Yenimahalle’yi yeniden inşa edeceğiz’

İnsan odaklı bir çalışma yürüteceklerini dile getiren Veysel Tiryaki, “Buz pateni pisti, amatör kulüpler spor kompleksi, 11 adet mahalle spor tesisi, 7 adet yüzme havuzu ve spor merkezi, trafik güvenliği eğitim parkı, motor sporları pisti, 8 adet aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, hasta ve yakınları için ek konukevi, mahalle camileri, 16 adet taziye evi ve 11 adet meydanlı mahalle çarşısı gibi pek çok alanda yeni yatırımlarla Yenimahalle’yi yeniden inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Çocuklarımızın yanında olacağız’

Veysel Tiryaki şöyle devam etti: “Yenimahalle’de Bilim Merkezi, Çocuk Edebiyatı Müzesi ve Kütüphanesi, 16 Mahalle Kütüphanesi, 6 Lise ve Meslek Lisesi Binası, 16 Kreş-anaokulu, 16 Çocuk Merkezi, 16 Gençlik Merkezi, 16 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, 2 Sanayi Çalışanları Sosyal Tesisi ve Şehir Düşünce Merkezi açacağız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ehil ellerde yetişmesi ve gelecekleri için modern ve teknolojik yapılarla donatılmış bir ilçede yetişmeleri çok önemli. Belediye olarak onların her zaman yanında olacağız. Gençlerimizin heyecanı ve fikirleri ile Yenimahalle’de güzel işler başaracağız.”

‘Engelsiz ulaşımı ön plânda tutacağız’

“Engelsiz ve Akıllı Kent Uygulamaları, erişilebilir mekanlar, yaş, cinsiyet ve yetilerin farklılığına karşın tüm bireylerin kentten eşit oranda faydalandıkları mekanları oluşturacağız” diye konuşan Tiryaki şunları söyledi: “Kentsel mekanlar engelli ya da engelsiz tüm bireyler için herhangi bir sınırlandırma ya da kısıtlama oluşturmadan fonksiyonel olarak tasarlandık. Engelsiz ulaşım kapsamında, yeni inşa edilecek belediyeye ait tüm yeşil alan ve tesislerde engelli ulaşılabilirliği ön planda tutacağız.”