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İlçe şokta! Kırgız genci sokak ortasında infaz etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde bir şahısla tartışan Kırgızistan uyruklu Muktarbek İmanaliev isimli genç, sokak ortasında infaz edildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 15:03
İlçe şokta! Kırgız genci sokak ortasında infaz etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişinin tabancayla vurduğu Kırgızistan uyruklu Muktarbek İmanaliev (23) yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi Işıklar mevkisinde meydana geldi. Kan içinde yerde yatan genci görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yerdeki gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonucu ölen kişinin Kırgızistan uyruklu Muktarbek İmanaliev olduğu belirlendi. Muktarbek İmanaliev’e, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı A.Y. (40) tarafından tabancayla ateş açıldığını tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Jandarma ekipleri A.Y.'yi gizlendiği Hasbahçe Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı. A.Y.'nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, olayda kullanılan tabanca ise D-400 karayolunun kenarındaki otluk alanda bulundu.

Muktarbek İmanaliev'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:03
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