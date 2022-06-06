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Gündem İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden pişkin savunma! 'Dansöz özel tutulmadı, şantöz kızını da getirmiş'
Gündem

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden pişkin savunma! 'Dansöz özel tutulmadı, şantöz kızını da getirmiş'

Bursa'da bir İmam Hatip ortaokulunda dansöz oynatıldığı iddiasına ilişkin açıklamada bulunan Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, olayın İmam Hatip'te değil aynı bölgedeki bir ilkokulda gerçekleştiğini belirtirken, yaşananların detayını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 16:57:00 - 2022-06-06 17:04:37
İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden pişkin savunma! 'Dansöz özel tutulmadı, şantöz kızını da getirmiş'

 Yeniakit.com.tr 

Bursa'da bir İmam Hatip okulunun etkinliğinde dansöz oynatıldığı iddia edilmişti.

CHP yandaşı medyanın İmam Hatip okullarını hedef almak için servis ettiği haberin detayları farklı çıktı.

Yaşanan olayı Cumhuriyet'e değerlendiren Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, "Mevzuatı işletiyoruz. Gereken inceleme ve soruşturma yapılıyor. Okul aile birliği yönetimi olayın ardından görevden alındı." dedi.

'Dansöz şantözün kızı'

Yaşanan rezaleti yumuşatmaya çalışan Tüfekçi, şu ifadeleri kullandı:

İşin aslı şu; Anneler Günü ve Hıdırellez eğlencesi gibi bir kırsal alan etkinliği düzenlemişler. Orası bizim daha önce belde olan bir noktamız. Aslında bakarsanız dansöz çağırma gibi bir şey yok. Kadın kadına eğlencelerde şantöz daveti oluyor. Getirilen şantözün kızı o aslında. Özel dansöz tutma diye bir şey söz konusu değil.

İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir.

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