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İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ baskını

Hatay'ın Arsuz İlçesi Jandarma Komutanı Burak İnan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

16 Ekim 2018 Salı 17:50
İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ baskını

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı eş zamanlı FETÖ operasyonunda Arsuz İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak İnan, Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Üsteğmen Burak İnan’ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 17:50
  1. Hatay
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Arsuz İlçe Jandarma Komutanı

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