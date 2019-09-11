İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner’e veda yemeği düzenledi

BİLECİK (İHA) Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kütahya’ya tayin olan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner için veda yemeği düzenledi.

Özel bir otelde düzenlenen veda yemeğinde konuşan Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal bazı vedaların zor olduğunu hatırlatarak yaklaşık 11 yıl ilçeye hizmet eden Hakkı Güner’e Hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Veda yemeğinde son olarak konuşan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, konuşmakta zorlanırken 11 yıllık görev süresi boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Müdür Güner, konuşmasında, “35 yıllık memuriyet hayatımda çok veda konuşması yaptım. İnanın en zor konuşmamı bu akşam yapıyorum. 11 yıl görev yaptığım Bozüyük’te birlikte çalışma fırsatı bulduğum Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanlarıma, ilçemiz kurum amirlerine, Asayiş Destekleme Derneği üyelerimize, STK temsilcilerine, Bozüyük halkına ve beni her zaman destekleyen kıymetli dostlarıma teşekkür ediyorum. Beni her zaman destekleyen ve daima yanımda olan değerli eşime de ayrıca teşekkür ediyorum. 11 yıllık Bozüyük yolculuğumda omuz omuza benimle birlikte görev yapan tüm personelime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bozüyük’te hiç unutamayacağım bir yolculuk yaptım. Sizlerle var oldum, imkânsızları ve zorlukları sizlerle birlikte aştık. Hep beraber güçlü olduk. Bugünden sonra yolunuza bensiz devam edeceksiniz. Bana inanıp güvendiğiniz ve destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal ediniz. Allah’a emanet olun” dedi.

Yemeğin ardından Kaymakam Hasan Yaman, Başsavcı Mehmet Çepni, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, TSO Başkanı Buğra Levent tarafından Müdür Hakkı Güner’e günün anısına plaket takdim edildi. Ayrıca işadamı ve eski Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli’de Müdür Hakkı Güner’e ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek günün anısına Osmanlı tuğrası hediye etti.

Veda yemeğine Kaymakam Hasan Yaman, Başsavcı Mehmet Çepni, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, TSO Başkanı Buğra Levent, bazı STK temsilcileri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü birim amirleri ve personeli katıldı.