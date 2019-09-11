0553 313 94 23

İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner’e veda yemeği düzenledi

BİLECİK (İHA) Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kütahya’ya tayin olan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner için veda yemeği düzenledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:28
İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner’e veda yemeği düzenledi

BİLECİK (İHA) Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kütahya’ya tayin olan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner için veda yemeği düzenledi.


Özel bir otelde düzenlenen veda yemeğinde konuşan Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal bazı vedaların zor olduğunu hatırlatarak yaklaşık 11 yıl ilçeye hizmet eden Hakkı Güner’e Hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.


Veda yemeğinde son olarak konuşan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, konuşmakta zorlanırken 11 yıllık görev süresi boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Müdür Güner, konuşmasında, “35 yıllık memuriyet hayatımda çok veda konuşması yaptım. İnanın en zor konuşmamı bu akşam yapıyorum. 11 yıl görev yaptığım Bozüyük’te birlikte çalışma fırsatı bulduğum Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanlarıma, ilçemiz kurum amirlerine, Asayiş Destekleme Derneği üyelerimize, STK temsilcilerine, Bozüyük halkına ve beni her zaman destekleyen kıymetli dostlarıma teşekkür ediyorum. Beni her zaman destekleyen ve daima yanımda olan değerli eşime de ayrıca teşekkür ediyorum. 11 yıllık Bozüyük yolculuğumda omuz omuza benimle birlikte görev yapan tüm personelime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bozüyük’te hiç unutamayacağım bir yolculuk yaptım. Sizlerle var oldum, imkânsızları ve zorlukları sizlerle birlikte aştık. Hep beraber güçlü olduk. Bugünden sonra yolunuza bensiz devam edeceksiniz. Bana inanıp güvendiğiniz ve destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal ediniz. Allah’a emanet olun” dedi.


Yemeğin ardından Kaymakam Hasan Yaman, Başsavcı Mehmet Çepni, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, TSO Başkanı Buğra Levent tarafından Müdür Hakkı Güner’e günün anısına plaket takdim edildi. Ayrıca işadamı ve eski Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli’de Müdür Hakkı Güner’e ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek günün anısına Osmanlı tuğrası hediye etti.


Veda yemeğine Kaymakam Hasan Yaman, Başsavcı Mehmet Çepni, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, TSO Başkanı Buğra Levent, bazı STK temsilcileri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü birim amirleri ve personeli katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşayan Şehir Müzesi konuklarını ağırlamaya devam ediyor
    1. Yaşayan Şehir Müzesi konuklarını..
    2. Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte..
    3. NATO'dan 'pişkin' Türkiye açıklaması
    4. Aşırı terlemelerinden bir saat içinde..
    5. Dicle Elektrik’ten Kızıltepe..
    6. "Sendikal harekette kadınlar daha..
    7. Galatasaray Kulübünün divan kurulu..
    8. Hayta İsmail’e hakaret davası
    9. Bozüyük’te kaçak tütün operasyonu
    10. New York borsası yükselişle açıldı
    11. Kayseri Emniyet Müdürlüğü..
    12. Kongre öncesi Saadet Partisi’nden..
    13. "BES'e 18 yaş altı kesim dahil edilmeli"
    14. Kayıp oto galericinin aracı..
    15. Almanya'da tekstilde "Yeşil Düğme"..
    16. Suikast timine mühimmat veren askerde..
    17. Eyüp Sultan’da duvar çöktü! İki bina..
    18. 100 metre derinlikte oltasına ender..
    19. Vali Deniz misafirlerini ağırladı
    20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    21. Vali Ekinci, “Her insanımız hizmetin..
    22. Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
    23. Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa..
    24. Afganistan'da 3 ilçe Taliban'dan geri..
    25. Kastamonu'da "Şehit Öğretmenler Parkı"..
    26. Trafikte bebeği kucağında dilenen..
    27. Netanyahu'nun istediği tasarı..
    28. AFAD, okullarda afet çantasını tanıttı
    29. Ağrı'da zırhlı askeri araç devrildi: 3..
    30. Kırşehir’de halı dokuma mesleğinin son..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...