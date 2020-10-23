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Siyaset İlçe başkanı ve üyeler istifa edip AK Parti'ye geçti
Siyaset

İlçe başkanı ve üyeler istifa edip AK Parti'ye geçti

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde Genç Parti ilçe başkanı ve parti üyeleri toplu halde istifa edip AK Parti'ye katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:38:00 -
İlçe başkanı ve üyeler istifa edip AK Parti'ye geçti

Genç Parti Çıldır İlçe Başkanı Özden Topkaya yönetimi ve üyeleriyle birlikte, partilerinden istifa etti. Topkaya ve üyeleri, AK Parti’ye geçti. Topkaya ve beraberindekilere, AK Parti Çıldır ilçe başkanlığında rozetlerini AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Yusuf Yılmaz taktı. Yılmaz, "AK Parti ailemiz her gün büyüyor. Kardeşlerimiz aramıza katılarak bizlere güç verdi. Hayırlı olsun" dedi.

İstifasıyla ilgili konuşan Özden Topkaya ise, "Yaşadığımız çevrede ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü yarınlara, halkın huzur ve refah içerisinde, halka hizmeti görev edinmiş, daha başarılı ve verimli bir birey olarak gördüğüm lüzum üzerine bundan sonraki siyasi yaşantıma AK Parti saflarında devam etme kararı almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın ise, Genç Parti'nin ilçe başkanı ve üyeleriyle aynı çatı altında bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Partimiz sizlerle birlikte güç kazanmıştır, ivme kazanmıştır" dedi.

Başkan Aydın, "Yeni bir dünya düzeninin kurulmaya çalışıldığı bu süreçte, insanlığın en fazla adalet ve barışa ihtiyaç duyduğu bu dönemde, daha güzel bir dünya için mücadele veren dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktıkları, onun yanında yer aldıkları için, istikrar ve yeniden diriliş için biz de 'AK Parti safında yer alacağız' diyen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Yorumlar

Ercan

Yakışır, tam yerini bulmuşlar.
  • Yanıtla
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