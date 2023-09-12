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Gündem İlber Ortaylı’dan hükümete flaş öneri! Bu teklif, çok ama çok konuşulur
Gündem

İlber Ortaylı’dan hükümete flaş öneri! Bu teklif, çok ama çok konuşulur

Yeniakit Publisher
2023-09-12 12:45:00 -
İlber Ortaylı’dan hükümete flaş öneri! Bu teklif, çok ama çok konuşulur

Prof. Dr. İlber Ortaylı, hükümetin asgari ücreti İstanbul’da yasaklaması gerektiğini belirtti. Ortaylı, İstanbul’da asgari ücretli iş yerlerinin istismarhane olduğunu söyledi.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir sosyal medya kanalında “İstanbul’da asgari ücret yasak olmalıdır” diye konuştu.

Zaman zaman yaptığı siyasi ve politik açıklamalarla da tanıdığımız Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir sosyal medya kanalında söyledikleriyle gündem oldu.

"İstanbul'da asgari ücret yasak olmalı"

İstanbul’da geçinmenin zorluluklarına değinen Ortaylı “İstanbul’da asgari ücret yasak olmalıdır” sözleriyle başladığı konuşmasında “Asgari ücret vererek geçinen merdiven altı tesislerin de İstanbul’da bulunmaması gerekir. Plastiğin ham maddesini alıyor, kapak basıyor. Böyle yerler tabii asgari ücretli, hatta daha düşük ücretli işçi çalıştırıyor. Bu, insanlara çok ehven geliyor. 'Efendim sanayide işçi bulamayız’ diyor. Seninki sanayici değil ki istismarhane” ifadelerini kullandı.

 
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Yorumlar

Yinalbey

İlber hoca haklı

Boşnak

Herkes ekonomist oldu Kimin pideci kimin lahmacuncu olduğunu TV de ekonomi açık oturumlarında gördük yorumcu pide fiyatı nı öyle bir anlatıyorki haa diyorsun bu katılımcı pideci bir tanesi demiyor fakir komşunuza bakın.
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