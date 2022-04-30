İlber Ortaylı'dan bomba cumhurbaşkanlığı açıklaması

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Ortaylı, programda çarpıcı açıklamalar yaptı. İlber Ortaylı, "Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

74 yaşındaki İlber Ortaylı, "Bu hayattan aldığınız en büyük ders ne?" sorusuna "Kendi işinle uğraşacaksın. Türkiye'de fazla yana gittin mi fena çuvallarsın. Mesela bizde aktif politikaya katılmak tavsiye edilmez" dedi.

Kendisine de siyasete girmesi için çok teklif geldiğini belirten İlber Ortaylı, "Ben yapamam. Kesinlikle mümkün değil. Ben sıkılırım" dedi. "Cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelse kabul eder misiniz?" sorusuna ise İlber Ortaylı şu cevabı verdi: "Niye olayım? Hadi oldum ne yapacağız? Şimdiki cumhurbaşkanlığı çok ağır bir görev, başkanlık tarzında. Kabul etmem. Başka birisi yapsın..."