  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İlber Ortaylı'dan 7 şehir tavsiye: tur için Eylül - Ekim ayı yorumu! 'Gece de güzel'
Aktüel

İlber Ortaylı'dan 7 şehir tavsiye: tur için Eylül - Ekim ayı yorumu! 'Gece de güzel'

Yeniakit Publisher
2023-09-03 17:47:00 - 2023-09-03 17:48:33
İlber Ortaylı'dan 7 şehir tavsiye: tur için Eylül - Ekim ayı yorumu! 'Gece de güzel'

Prof. Dr. İlber Ortaylı, ezber bozan açıklama yaptı. Türkiye’nin eylül ve ekim aylarında gezilmesi en kolay ve güzel şehirlerini sıraladı. İşte sırası

Ortaylı, her bölgeden gözde iki şehir ismi önerdi:

- Akdeniz Bölgesi: ANTALYA - MERSİN

- Doğu Anadolu Bölgesi: VAN - KARS

- Ege Bölgesi: MANİSA - MUĞLA

- Güneydoğu Anadolu Bölgesi: MARDİN - ŞANLIURFA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- İç Anadolu Bölgesi: NEVŞEHİR - ESKİŞEHİR

- Karadeniz Bölgesi: KASTAMONU - AMASYA

- Marmara Bölgesi: BURSA – EDİRNE

Hürriyette yayınlanan yazıya göre:  Ortaylı yazısında bir şehri gezmenin 7 tavsiyesini şöyle sıraladı:

- Bir şehri ilk defa görüyorsanız, bir dakika bile dinlenmeyeceksiniz.
- Yürüyeceksiniz. Gençseniz ve bir şehirde gönlünüzce yürümüyorsanız orayı gezdiğinizi söyleyemezsiniz.
- Bir şehre ilk defa gidiyorsanız çok yoğun bir program yapacaksınız, illâ ki yorulacaksınız.
- O şehir hakkında her fırsatta okuyacaksınız, hatta şehri gezerken bile okuyacaksınız. 20 saat geziyorsanız mesela, iki saat da okuyacaksınız. Gezi sırasında okuyacaksınız. Rehber de bulduysanız, programınızda olmasa da üşenmeden gidip bakın.
- Harita bakacaksınız, fotoğraf çekeceksiniz, not tutacaksınız.
- Müzeleri gezeceksiniz ama mutlaka çarşıya-pazara da karışacaksınız. Bunları görmeden o çevreyi tanıyamazsınız.
- Güvenliği hesaba katarak şehri gece de gezin. Gece, bir şehrin güzelliğidir.

Bu yapılsın diye artık 24 saat uçan var! Saç ekimi için Almanya ,Yunanistan, Bulgaristan ülkelerinden geliyorlar
Bu yapılsın diye artık 24 saat uçan var! Saç ekimi için Almanya ,Yunanistan, Bulgaristan ülkelerinden geliyorlar

Aktüel

Bu yapılsın diye artık 24 saat uçan var! Saç ekimi için Almanya ,Yunanistan, Bulgaristan ülkelerinden geliyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dolar için şaşkına çeviren tahmini bakın ne: Doları, gram altını olanlar
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dolar için şaşkına çeviren tahmini bakın ne: Doları, gram altını olanlar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde dolar kuru için yapılan tahminleriyle ilgili çok sert açıklamalar yaptı. Kıyıda köş..
Gizemli uçak kazasında Fransız füzesi şüphesi
Dünya

Gizemli uçak kazasında Fransız füzesi şüphesi

İtalya'da 'Ustica katliamı' olarak bilinen, 1980'de Ustica Adası açıklarında 81 kişinin öldüğü uçak kazasının arkasında bir Fransız füzesini..
BRICS'ten ekonomik bloğu genişletme kararı, tarihi o çıkışı: 33 trilyon dolardan ya da daha fazla yükselecek!
Ekonomi

BRICS'ten ekonomik bloğu genişletme kararı, tarihi o çıkışı: 33 trilyon dolardan ya da daha fazla yükselecek!

BRICS'in tarihi kararı aldı: Karar sonrası Orta Doğu'nun pertol devleri olan birçok ülkeden çok önemli sürpriz hamle geldi! BRICS ekonomik b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23