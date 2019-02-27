0553 313 94 23

İlber Ortaylı: Kardeş katlini anlamaya psikolojimiz yetmez

Katıldığı konferansta konuşan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bugün hâlâ kardeş katlinin önlenmesi için alınan tedbirleri konuşuyorlar. 'İnsan kardeşine bunu nasıl yapar?' diyorlar. Padişah olursa yapar. Bu sizin kardeşinize benzemez. Kardeş katlini anlamaya psikolojimiz yetmez" ifadelerini kullandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 19:43
İlber Ortaylı: Kardeş katlini anlamaya psikolojimiz yetmez

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Bir Entelektüel Portresi Fatih' konulu konferansa katılan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet’in askeri ve ilmi kimliği üzerine bilgi verirken kardeş katli meselesine de değindi ve meselenin bugünden yorumlanmasını doğru bulmadığını kaydetti.

Üniversitenin Haliç Yerleşkesi’nde düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet’in askeri dehası ve ilmi yönüyle büyük bir hükümdar ve münevver olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bunun başında da 21 yaşındaki Fatih var"

"Fatih’i diğer komutanlardan ayıran en önemli vasfı, İstanbul surlarını yıkacak teknolojinin organizasyonunu sağlamasıdır. Surları geçecek ve bunun teknolojisini getirecek organizasyon lazımdı fakat bu henüz yoktu. Ortaçağın sonuna Rönesans’a hatta 17. yüzyıla kadar büyük bir ordu toplanması fevkalade büyük bir olaydır. Barutu ve topu Avrupalılar biliyor ama ne yapımı ne de sevkiyatına dair bir buluşları yoktu. Fatih’in ordusu ise hem top döküyor hem sevkiyatını sağlıyor. Gerçek anlamda Rönesans’ın ateşli silahlarını ilk kez Türkler kullanıyor. Bunun başında da 21 yaşındaki Fatih var. Bunun için büyük bir komutan ve istisnai."

"Hem Doğu’ya hem Batı’ya ilmen vakıf bir hükümdardı"

Fatih Sultan Mehmet’in büyük bir askeri deha olmasının yanında Rönesans’ın önemli münevverlerinden biri olduğunun altını çizen Ortaylı, “Hem Doğu’ya hem Batı’ya ilmen vakıf bir hükümdardı. Onun döneminde böyle insan çok yok. Latince, İtalyanca biliyor, Yunancası çok iyi. Bunu anlamak için kütüphanesine bakmak yeterli. İlyada Destanı’nı okuduğunu, kitabın kenarına şerhler düştüğünü görüyorsunuz. Arapçası, Farsçası zaten tartışılmaz. Resim çiziyor. Coğrafya ve tarih bilgisi çok iyi düzeyde. Böyle bir münevver, mareşal, üstüne üstlük 21 yaşında birisi o çağda yok” diye konuştu.

Fatih’in son seferine giderken Gebze’de vefat ettiğini hatırlatan Ortaylı, “Ne arıyordu orada diyorlar. 1480’de yani vefatından bir yıl önce, Gedik Ahmet Paşa gemilerle İtalya’ya sefere gitti. Fatih de bu sefer için hazırlanıyordu. Otranto’nun alınmasıyla Osmanlı İtalya’da fütuhata başladı. Şartlar müsait olsaydı, Fatih oraya ulaşıp devam etseydi, İtalya medeniyetiyle iç içe geçeceğimiz bir gerçekti” dedi.

Günümüzde çokça tartışılan kardeş katli meselesine de değinen Ortaylı, "Bugün hâlâ kardeş katlinin önlenmesi için alınan tedbirleri konuşuyorlar. İnsan kardeşine bunu nasıl yapar diyorlar. Padişah olursa yapar. Bu sizin kardeşinize benzemez. Siz kardeşinizle iyi geçinin. Miras kavgasına tutuşmayın. Bugünden kardeş katlini anlamaya psikolojimiz yetmez” değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferans, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar’ın, Prof. Dr.İlber Ortaylı hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ardından sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 19:43
  1. İstanbul
  2. fatih sultan mehmet
  3. İlber Ortaylı
  4. GÜNCEL Haberleri
  5. Gedik Ahmet Paşa
  6. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  7. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
  8. Fahameddin Başar

YORUM YAZ

  • AnlamakAnlamak24 dk önce
    Zor degil be hocam iktidar için her yol mübah

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyespor final finalde
  1. Mersin Büyükşehir Belediyespor final..
  2. Fatih Terim 5 yıllık imzaladı! İşte..
  3. Soyer, tekerlekli sandalye ile..
  4. Milli korvet TCG Burgazada görevde
  5. "Her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz"
  6. Vahşi cinayetin işlendiği yerde polis..
  7. CHP’li Gökçe’den esnaf ziyaretleri
  8. KADEM'den "28 Şubat" açıklaması
  9. Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
  10. Kudüs Valisi serbest bırakıldı
  11. KPSS davasında karar açıklandı!
  12. Türk kulübü EC BOXING, Amerika’ya..
  13. Hakkari'deki darbe girişimi davası
  14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
  15. Samsun tanzim satış noktaları..
  16. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı
  17. Kandilli açıkladı: Komşu'da 4..
  18. DERLEME - Pakistan ile Hindistan..
  19. DSP’li Kılıç’a Arguvan’da ilgi büyük
  20. Erdoğan'dan Çad liderine resmi tören
  21. Beşiktaş, karla karışık yağmur altında..
  22. Jandarmaya tarihi eser satmak..
  23. Isparta'da FETÖ firarisi evli çift..
  24. Kepçe operatörü, direksiyon başında..
  25. Yabancı öğrenciler ihracat elçisi olacak
  26. ABD Venezuela'nın çağrısına reddetti
  27. Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı..
  28. GÜNCELLEME - Cumhuriyet tarihinin en..
  29. FETÖ'cü doktor ve akademisyenlere..
  30. Hatay'da dolu hasara yol açtı
Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
Fatih Altaylı yoğun bakımda!
Fatih Altaylı yoğun bakımda!
Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

Günün Karikatürü

28 Şubat 2019
Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor