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Gündem İlber Ortaylı ile merhum Ömer Tuğrul İnançer'in görüntüleri yeniden gündem oldu
Gündem

İlber Ortaylı ile merhum Ömer Tuğrul İnançer'in görüntüleri yeniden gündem oldu

Türk düşence dünyasının önemli isimlerinden Ömer Tuğrul İnançer'in vefatı sonrası bir görüntü sosyal medyada yeniden gündem oldu. Videoda bir imza gününde bulunan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kendisinden imza almak için sırada bulunan İnançer'i görmesi sonrası ayağa kalkarak elini öptüğü görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 17:00:00 - 2022-09-04 17:06:08

Hukukçu, yazar ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer dün gece hayatını kaybetti. İnançer'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, 2019 senesinde Kocaeli'de düzenlenen imza gününde kendisinden imza almak için sırada bekleyen merhum hukukçu ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'i fark edince hemen yerinden kalkıp İnançer'in elini öptüğü görüntüler tekrar gündem oldu.

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